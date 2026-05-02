Emine Erdoğan paylaşımında, “Gelecek on yıla yön verecek olan ‘Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi’nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ailenin toplumun en güçlü yapı taşı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, nesiller arası bağları güçlendiren bu çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür etti. Paylaşımında ayrıca “#AileyleYükselenTürkiye” etiketine de yer verdi.

Söz konusu vizyon belgesi, aile yapısının korunması, nüfus politikalarının güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması hedefleriyle önümüzdeki döneme yön vermeyi amaçlıyor.