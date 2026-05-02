Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen kapanırken, yer yer 3 metreyi aşan kar kalınlığı ekiplerin işini zorlaştırdı. Özellikle 3 bin 600 rakımda bulunan askeri üs bölgesine ulaşımın sağlanması için çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Gece gündüz çalışma

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen 3 gün boyunca gece gündüz çalışarak yolu ulaşıma açtı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar sonucu mezra, karakol ve üs bölgesine yeniden ulaşım sağlandı.

Sınır hattında kritik güzergâh

İran sınırına yakınlığı nedeniyle stratejik öneme sahip olan bölgede yolun açılmasıyla birlikte hem güvenlik güçlerinin hem de bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımı normale döndü.