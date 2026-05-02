Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan ve Van Gölü’nden sonra bölgenin en büyük ikinci gölü olma özelliğini taşıyan Çıldır Gölü’nde bu yıl donma süreci, önceki yıllara göre 15-20 gün gecikmeli başladı. Aralık ayının sonlarında etkisini artıran soğuklarla göl yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplanırken, nisan ayının ikinci haftası itibarıyla çözülme süreci başladı.

Özellikle lodosun etkisiyle kırılan buz parçaları göl yüzeyinde sürüklenerek farklı şekiller oluşturdu. Kıyı kesimlerinden başlayan çözülmenin hız kazandığı gözlendi.

Turizm sezonu geride kaldı

Kış aylarında atlı kızak safarileri ve çeşitli etkinliklerle yerli-yabancı turistlerin ilgisini çeken göl, buzların çözülmesiyle birlikte farklı bir görünüme büründü. Ardahan’ın Çıldır ilçesi ile Kars’ın Arpaçay ilçesi sınırlarında yer alan gölde, eriyen alanların maviye dönmesi dikkat çekti.

Buz tabakası inceliyor

Dronla kaydedilen görüntülerde, buz tabakasının yer yer inceldiği ve su yüzeyinin ortaya çıktığı görüldü. Göldeki çözülmenin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.