Ankara Çankaya Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki belediye işçisi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkan bir kamyonet, iki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanına çarparak işçileri altına aldı. Metrelerce sürüklendiği belirtilen B.D. ve K.O. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BAŞKAN ŞAHİN OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı ve yaptığı açıklamada, yaşanan acının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde daha da derinleştiğini ifade etti.

Şahin, hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayımlayarak, “Emekçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı kardeşimize acil şifalar diliyorum” dedi.