Sakarya’nın Erenler ilçesinde balık tutarken nehre düşerek kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu Ahmet İdris’ten acı haber geldi. Günlerdir süren arama çalışmalarının 11’inci gününde çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay Balık Tutarken Meydana Geldi

21 Nisan’da Küpçüler Mahallesi Setaltı mevkisinde meydana gelen olayda, küçük çocuk akrabasıyla birlikte balık tutarken dengesini kaybederek Sakarya Nehri’ne düştü. Akıntıya kapılan Ahmet İdris kısa sürede gözden kayboldu.

Geniş Çaplı Arama Çalışması Başlatıldı

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler günlerce süren yoğun çalışmalarla nehir boyunca arama gerçekleştirdi.

Ceset Sakarya Köprüsü Mevkiinde Bulundu

Arama çalışmalarının 11’inci gününde sabah saatlerinde Sakarya Köprüsü mevkiinde bir çocuk cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin Ahmet İdris’e ait olduğu tespit edildi.

Küçük çocuğun, düştüğü noktadan yaklaşık 5,5 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtildi.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.