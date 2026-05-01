Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, mayıs ayına kar yağışıyla girdi. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bölgeyi yeniden beyaza bürürken, kayak merkezinde kar kalınlığı 1 Mayıs itibarıyla 45 santimetre olarak ölçüldü.

Turizm Merkezinde Hava Sıcaklığı Sıfırın Altına Düştü

“Beyaz Cennet” olarak bilinen Uludağ’da hava sıcaklığı en yüksek 2 derece, en düşük ise sıfırın altında 1 derece olarak kaydedildi. Bölgedeki soğuk hava etkisini sürdürürken kar yağışının gün boyu aralıklarla devam ettiği bildirildi.

Oteller ve Tesisler Sezon Hazırlığını Sürdürüyor

8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otel ve 8 misafirhanenin bulunduğu bölgede turizm hareketliliği sürerken, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdığı belirtildi.

Kar Yağışı Devam Edecek

Meteorolojik tahminlere göre Uludağ’da kar yağışının gün boyu ve yarın aralıklarla devam etmesi, hafta sonu ise etkisini azaltması bekleniyor.