2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor'un şampiyonluğu Timsah Arena'da düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalara yeşil-beyazlı taraftarların yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, ilçe belediye başkanları ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, siyasi parti ve iş dünyası temsilcileri de katıldı. Statta toplanarak, meşale ve havai fişek gösterileriyle şampiyonluğu coşkuyla kutlayan taraftarlar, futbolcular sahneye çağrıldığı sırada tribünlerden yeşil sahaya atladı. Tribün liderlerinin uyarısıyla taraftarlar yerlerine geçerken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmasının ardından verilen şampiyonluk kupası, Bursaspor Başkanı Enes Çelilk, yeşil-beyazlı takımın kaptanı Muhammed Demir ve Teksas Amigosu Selim Kurtulan tarafından kaldırıldı.(DHA)

