Süper Lig’in 31. haftasında şimdiye kadar oynanan maçlarda ilginç bir istatistik öne çıktı. Haftada sahaya çıkan ev sahibi takımlar, rakiplerine gol şansı tanımadan galibiyete uzandı.

Oynanan dört karşılaşmada ev sahipleri hem skor üstünlüğünü elde etti hem de savunmada hata yapmayarak kalelerini gole kapattı. Bu performans, haftanın en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Göztepe 2-0 Antalyaspor

Kayserispor 2-0 Rizespor

Eyüpspor 3-0 Gaziantep FK

Gençlerbirliği 1-0 Kocaelispor

Süper Lig’de haftanın geri kalan maçlarında bu serinin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, ev sahibi avantajının bu hafta sahaya net şekilde yansıdığı görüldü.