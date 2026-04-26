Otomotiv endüstrisinin toplam 9 milyar 895 milyon 175 bin dolarlık ihracatının yüzde 28,4’ünü binek otomobil grubu oluşturdu. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre binek otomobil ihracatında yüzde 6,3’lük düşüş yaşandı.

En büyük pazar Fransa oldu

Ocak-Mart döneminde en fazla binek otomobil ihracatı Fransa’ya yapıldı. Bu ülkeye yapılan dış satım yüzde 8 azalışla 493 milyon 428 bin dolara geriledi.

İkinci sırada yer alan İspanya’ya ihracat ise yüzde 10 artış göstererek 431 milyon 686 bin dolara yükseldi. İtalya ise 339 milyon 311 bin dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Slovenya’ya yapılan ihracat yüzde 5,9 artışla 236 milyon 372 bin dolara çıkarken, Birleşik Krallık’a 224 milyon 363 bin dolar, Almanya’ya ise 211 milyon 719 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

AB ülkeleri ihracatta ağırlığını koruyor

Binek otomobil ihracatında ilk 10 ülkenin 9’unu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oluşturdu. Polonya, Belçika, Yunanistan ve Portekiz de Türkiye’nin önemli pazarları arasında yer aldı.

Polonya’ya ihracat yüzde 3 artışla 174 milyon 848 bin dolara yükselirken, Belçika 113 milyon 84 bin dolar, Yunanistan 61 milyon 118 bin dolar ve Portekiz 53 milyon 795 bin dolarlık ihracatla sıralandı.

Yeni pazarlar dikkat çekti

Geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Libya’ya 14 milyon 197 bin dolar, Estonya’ya ise 4 milyon 677 bin dolarlık binek otomobil satışı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin otomotiv ihracatındaki güçlü konumu devam ederken, AB ülkelerinin ağırlığı da dikkat çekti.