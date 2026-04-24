CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Ben de ülkenin birinci partisiyim, ihtiyaç varsa elbette ikinci partiyle görüşürüm. Bizle görüşmek isteyen ve ülkenin ortak sorunlarında birlikte hareket etmek isteyenler, bize düşman hukuku uygulamaktan vazgeçecekler önce. Düşman hukuku uyguluyorlar' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nilüfer'de belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'usulsüzlük' ve 'rüşvet' suçlamalarıyla tutuklanıp, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'i tutuklu bulunduğu Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti. Ziyaret çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, '31 Mart'ın yıl dönümünde yapılan bu operasyon tesadüf değildir. Sandıkta kazanamayanların başka yollarla sonuç almaya çalıştığını görüyoruz. Mustafa Bozbey yiğit bir insan, mert bir insan. Bana 2 yıl boyunca defalarca geldi. Son geldiğinde, 'Ben bıktım bunlardan, illa AK Parti'ye geçeceksin. 'Geçmezsen içeri gireceksin' diyorlar. Ben de açık açık söylüyorum. Ne buluyorsanız bulun. Hadi diyorum' dedi. Görev süreci boyunca didik didik incelendi ama ortaya konulan somut bir delil yok. Ne bir kanıt ne de bir ispat var' diye konuştu.

'BORÇLA DEVRALDI, BORÇ ÖDEYEREK YÖNETTİ'

Mustafa Bozbey'in belediyeyi borçla devraldığını söyleyen Özel, 'Başkan Bozbey bu belediyeyi borçla devraldı, borç ödeyerek yönetti. Yaklaşık 1 milyar dolarlık borçla devralınan bir belediye söz konusu. Buna rağmen iki yılda 200 milyon dolar borç ödendi. İsrafın önlenmesiyle Bursa'da ciddi bir mali disiplin sağlandı. 31 Aralık itibarıyla bir kuruş SGK ve vergi borcu bırakılmadı. Bu tablo ortadayken bugün yaşananlar dikkat çekicidir' dedi.

'ER YA DA GEÇ MUSTAFA BOZBEY AKLANACAKTIR'

Özgür Özel, 'Bu süreçte Türkiye'de örneği az görülen uygulamalar yapıldı. Bursa'nın yönetimine müdahale edildi. Seçimle gelen bir irade görevden uzaklaştırılıyor, yerine atamalarla yönetim şekillendiriliyor. Bu durum kabul edilemez. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor. Bursalıların tepkisine hak veriyoruz. Er ya da geç Mustafa Bozbey aklanacaktır. Yapılan bu uygulamalar, Bursa'nın menfaatine değildir' diye konuştu.

'PLANLANAN BİR GÖRÜŞME YOK'

Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda sorulan 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz, bir temas olur mu?' sorusuna verdiği 'Ben iktidar partisiyim, o ana muhalefet partisi. Bir defa bizim kitabımızda yok, yok. Niye görüşmeyelim?' yanıtı soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme planının olmadığını belirten Özel, 'Planlanan bir görüşme yok. Sayın Erdoğan'ın böyle bir görüşme arzusu varsa, o konuda bize doğrudan bir talep iletilirse elbette bu değerlendirilir. Bize düşman hukuku uygulamaktan vazgeçecekler önce. Ben de ülkenin birinci partisiyim, ihtiyaç varsa elbette ikinci partiyle görüşürüm. Bizden görüşmek isteyen ve ülkenin ortak sorunlarında birlikte hareket etmek isteyenler, bize düşman hukuku uygulamaktan vazgeçecekler önce. Düşman hukuku uyguluyorlar' dedi. (DHA)