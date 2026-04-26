Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Hamza Can, Ankara’da kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması için devlet destekli bir modelin gerekliliğine dikkat çekti.

Can, özellikle İstanbul’da uygulanan “Yarısı Bizden” modeline benzer bir sistemin Ankara’da da hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, mevcut yapı stokunun risk oluşturduğunu ifade etti.

“Eski yapı stoku ciddi risk taşıyor”

Can, Ankara’nın Mamak, Altındağ, Çankaya ve Keçiören gibi ilçelerinde 50–60 yıllık binaların yoğunlukta olduğunu belirterek, bu yapıların büyük bölümünün eski yönetmeliklere göre inşa edildiğini ve güncel mühendislik standartlarını karşılamadığını söyledi.

“Maliyetler dönüşümü zorlaştırıyor”

İnşaat maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Can, vatandaş ve müteahhitlerin tek başına dönüşüm projelerini yürütmekte zorlandığını ifade etti. Kat artışı ve arsa payı yetersizliği nedeniyle birçok bölgede projelerin ilerlemediğini belirtti.

“Devlet desteği süreci hızlandırır”

Kentsel dönüşümde devlet katkısının süreci hızlandıracağını vurgulayan Can, İstanbul’daki uygulamanın vatandaşın karar sürecini kolaylaştırdığını ve müteahhitleri yeniden projelere yönlendirdiğini söyledi.

Can, Ankara’nın deprem riski açısından tamamen güvenli olmadığını, çevresel fay hatları nedeniyle dönüşümün ertelenmemesi gerektiğini de ifade etti.

Şehir planlamasına etkisi

Kentsel dönüşümün yalnızca bina yenileme değil, aynı zamanda şehir planlaması açısından da önemli olduğunu belirten Can, dar sokaklar, otopark sorunu ve yeşil alan eksikliğinin ancak bu süreçle çözülebileceğini kaydetti.

Sonuç olarak Can, Ankara’da kentsel dönüşümün hızlanması için devlet destekli bir modelin zorunluluk haline geldiğini ifade etti.