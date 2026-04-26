Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda bu hafta, site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi görüşülecek.

Genel Kurul’da ele alınacak “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile özellikle toplu yaşam alanlarında aidat artışlarına sınırlama getirilmesi hedefleniyor.

Aidat artışlarına düzenleme

Teklife göre, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yapılacak değişiklikle site yönetimlerinde keyfi aidat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için gereken karar nisabı 5’te 4’ten 3’te 2’ye düşürülecek.

Deprem bölgesine özel koruma

Düzenleme kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredilerin; devredilemeyeceği, teminat gösterilemeyeceği, haczedilemeyeceği ve iflas masasına dahil edilemeyeceği hükme bağlanıyor.

Site yönetimlerine yeni yükümlülükler

Kanun teklifiyle, site yönetimlerinin hazırladığı işletme projelerinin kat malikleri kurulunda onaylanması zorunlu hale getiriliyor. Onaylı proje bulunmaması durumunda ise yöneticinin en geç 3 ay içinde geçici işletme projesi hazırlaması öngörülüyor.

Kooperatiflere sınırlama

İnşaatı etaplar halinde süren yapı kooperatiflerinin, tüm projeler tamamlanmadan bağımsız bölümlerin tapu devrini yapamayacağı düzenleme altına alınıyor.

Yangın güvenliği denetimleri

Kullanım izni bulunan yapılarda, başvuru üzerine yangın güvenliği açısından periyodik denetimlerin yapılması da teklif kapsamında yer alıyor.

Öte yandan TBMM’de salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek, grup başkanvekilleri de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.