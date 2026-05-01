Mardin’in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Öğle saatlerinde kırsal Ömürlü Mahallesi mevkiinde yaşanan kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Edinilen bilgilere göre, 4 otomobil ile 1 cipin çarpışması sonucu araçlarda bulunan Emine K. (52), Nurşah D. (31), Adem D. (46) ve Kübra K. (31) yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.