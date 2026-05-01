Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek yerleşim yeri olan Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde yaşanan bu özel hikâye, her yıl milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Yaren leyleğin dönüşü bu yıl da büyük sevinçle karşılanırken, çiftin yuvasında yeni bir gelişme yaşandı.

İlk yavru yumurtadan çıktı

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yaren leyleğin ilk yavrusunun yumurtadan çıktığını duyurdu. Tüydeş, ebeveynlerin yavruyla yakından ilgilendiğini belirterek, “Bu yıl yuvada 3-4 yavru olabilir” ifadelerini kullandı.

Doğal yaşamın sembolü haline geldi

Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin yıllardır süren dostluğu, yalnızca Türkiye’de değil dünya genelinde de ilgiyle takip ediliyor. Her göç döneminde aynı yuvaya dönen Yaren, Eskikaraağaç Leylek Köyü’nü doğal yaşam ve sadakatin simgelerinden biri haline getirdi.

Bölge halkı ve doğaseverler, bu yıl da yuvadaki yavruların sağlıklı şekilde büyümesini umutla takip ediyor.