Metro İstanbul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da bazı metro, tramvay ve füniküler seferlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

Mabel Matiz'e Kötü Haber: 3 Yıla Kadar Hapis!
Mabel Matiz'e Kötü Haber: 3 Yıla Kadar Hapis!
Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'İstanbul Valiliği'nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Cuma günü seferlerimiz aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır: M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir. F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır' ifadeleri kullanıldı. (DHA)

