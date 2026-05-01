AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düzenlemenin toplumun geniş kesimlerini ilgilendirdiğini belirterek, “Ailelerimizi, annelerimizi, çocuklarımızı ve büyüklerimizi yakından ilgilendiren önemli düzenlemeleri kapsıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemenin, Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdiğini hatırlatan Göktaş, bunun “Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Açıklamasında sosyal hizmetlerin güçlendirilmesine dikkat çeken Göktaş, aile yapısını destekleyen, çocukların güvenliğini önceleyen ve yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Göktaş ayrıca, düzenlemeye destek veren milletvekillerine teşekkür ederek, kanunun ülkeye hayırlı olmasını diledi.