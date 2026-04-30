Bülent Kantarcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dokuzuncu Çaycumalılar Buluşuyor” etkinliği için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Etkinlik kapsamında misafirlere çeşitli hediyeler ve tanıtım materyalleri hazırlanırken, ilçede heyecan giderek arttı.

Çaycuma Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik için hazırlanan materyaller arasında tanıtım kartları, etkinlik programı, yerel üretim ürünleri ve el emeği hediyeler yer aldı.

Paylaşımda, Çaycuma Kağıt Fabrikası’nda üretilen kraft kağıdından hazırlanan şapkalar ile Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin imece usulü ürettiği “Çaycuma Bağı” da dikkat çekti.

Başkan Kantarcı, etkinliğe tüm hemşehrileri davet ederek “Sizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.