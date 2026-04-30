Başkente su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre artış gösterdi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, Ankara barajlarındaki doluluk oranı yüzde 41,73 seviyesine ulaştı.

Geçen yıl aynı dönemde yüzde 28,99 olarak ölçülen doluluk oranı, bu yıl yüzde 12,74 artarak dikkat çekti.

Ankara Barajlarında Su Miktarı 607 Milyon Metreküpe Ulaştı

ASKİ verilerine göre, toplam 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp kapasiteli barajlarda geçen yıl 421 milyon 752 bin metreküp su bulunuyordu. Bu yıl ise aynı tarihte su miktarı 607 milyon 8 bin metreküpe yükseldi.

Kuraklık riskinin sürdüğü Ankara’da yaşanan artış, su kaynakları açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kullanılabilir Su Miktarı İki Katına Yaklaştı

Aktif kullanılabilir su miktarı da önemli ölçüde arttı. Geçen yıl 232 milyon 795 bin metreküp olan aktif su miktarı, bu yıl 455 milyon 301 bin metreküpe çıktı.

Ankara’ya Verilen Günlük Su Miktarı Arttı

Nüfus artışına bağlı olarak Ankara’ya verilen günlük su miktarında da yükseliş yaşandı.

Geçen yıl günlük su tüketimi: 1 milyon 256 bin 705 metreküp

Bu yıl günlük su tüketimi: 1 milyon 367 bin 523 metreküp

Barajlara Gelen Su Miktarında Büyük Artış

Bu yılın ilk dört ayında barajlara gelen su miktarında geçen yıla göre ciddi artış görüldü.

2026 Yılı İlk 4 Ay Su Girişi:

Ocak: 55 milyon 762 bin 949 metreküp

Şubat: 236 milyon 236 bin 797 metreküp

Mart: 113 milyon 51 bin 740 metreküp

Nisan: 152 milyon 400 bin 191 metreküp

Bazı Barajlarda Doluluk Yüzde 100’e Ulaştı

ASKİ verilerine göre bazı barajlarda doluluk oranları şu şekilde açıklandı:

Kesikköprü Barajı: yüzde 100

Kargalı Barajı: yüzde 100

Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20

Peçenek Barajı: yüzde 27,48

Ankara’da baraj doluluk oranlarındaki artış sevindirici olsa da uzmanlar, su tasarrufunun sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor.