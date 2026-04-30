Ankara’da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son raporlara göre, mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, hafta ortasına kadar düşerek normallerin altına ineceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği uyarısında bulundu. Yağışların ise genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar beklendiği ifade edildi.

1 Mayıs – 6 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara’da en düşük hava sıcaklıklarının 1 ila 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.