Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla, Aydın Valisi Yakup Canbolat Ankara Valiliği görevine atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe giren karar kapsamında başkentte önemli bir görev değişikliği yaşandı.

Kamu yönetiminde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle bilinen Canbolat, daha önce farklı illerde valilik ve üst düzey idari görevlerde bulunmuştu. Yeni göreviyle birlikte Türkiye’nin en kritik idari merkezlerinden biri olan Ankara’da görev yapacak.

Yakup Canbolat Kimdir?

Yakup Canbolat, 1969 yılında doğdu. Eğitimini kamu yönetimi alanında tamamladıktan sonra kaymakamlık mesleğine adım attı. Türkiye’nin çeşitli ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunan Canbolat, ardından vali yardımcılığı ve valilik görevlerine yükseldi.

Daha önce Bursa Valiliği gibi önemli görevlerde de bulunan Canbolat, son olarak Aydın Valisi olarak görev yapıyordu. Görev süresi boyunca yerel yönetim, güvenlik ve kamu hizmetlerinin koordinasyonu konularında aktif rol üstlendi.

Ankara’da Yeni Dönem

Yakup Canbolat’ın Ankara Valiliği’ne atanmasıyla birlikte başkentte yeni bir yönetim dönemi başlamış oldu. Atamanın, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve idari koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.