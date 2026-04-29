Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; Büyük Birlik Partisi Dış İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Emin Serin, parti heyetinin Özbekistan’a gerçekleştireceği ziyaret programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Serin, yürüttükleri çok yönlü diplomatik çalışmaların bir sonucu olarak planlanan ziyaretin, 4–8 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Emin Serin, ziyaretin Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in himayelerinde ve Özbekistan Liberal Demokrat Partisi’nin daveti üzerine gerçekleşeceğini ifade etti. Serin, “Heyetimize Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici başkanlık edecektir. Bu ziyaret, Türk dünyasıyla ilişkilerimizi daha ileri bir seviyeye taşıma hedefimizin önemli bir parçasıdır” dedi.

TAŞKENT, BUHARA VE SEMERKANT’TA YOĞUN TEMAS TRAFİĞİ

Ziyaret programına ilişkin detayları paylaşan Serin, heyetin başkent Taşkent başta olmak üzere Buhara ve Semerkant şehirlerinde temaslarda bulunacağını belirtti. Program kapsamında Özbekistan’daki üst düzey devlet kurumlarıyla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirileceğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE ALİ MECLİS İLE GÖRÜŞMELER PLANLANIYOR

Prof. Dr. Serin, ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Özbekistan Ali Meclisi ile heyetler arası görüşmeler yapılmasının planlandığını, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği ile de temaslarda bulunulacağını kaydetti.

HEDEF: KARDEŞLİK BAĞLARINI DAHA DA GÜÇLENDİRMEK

Açıklamasında ziyaretin önemine dikkat çeken Serin, Türkiye ile Özbekistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Serin, “Siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. Bu ziyaretin, Türk dünyasıyla kurduğumuz güçlü bağların tahkimine ve ortak geleceğimizin inşasına katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.