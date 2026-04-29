Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin IMEI kaydı yeniden gündemde. Türkiye’de kullanılan ancak kayıt işlemi yapılmayan cihazlar için tanınan sürenin sona yaklaşmasıyla birlikte, kullanıcılar uyarılıyor.

Mevcut uygulamaya göre, yurt dışından getirilen telefonlar 120 gün boyunca kayıt yapılmadan kullanılabiliyor. Bu sürenin dolmasının ardından IMEI kaydı bulunmayan cihazlar mobil hatlara kapatılıyor ve iletişim dışı kalıyor.

Öte yandan 2026 yılı için belirlenen IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor. Ücretin yüksekliği ise özellikle yurt dışı cihaz kullanımını tercih edenler arasında tartışma yaratıyor.

Uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması için kullanıcıların sürelerini kontrol etmeleri ve gerekli işlemleri zamanında yapmaları gerektiğini vurguluyor. Aksi halde cihazların Türkiye’de kullanılamaz hale gelmesi söz konusu.