Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Süleyman İbze, mevsim geçişlerinde yaşanan ani sıcaklık değişimlerinin ve artan polen yoğunluğunun sağlık sorunlarını artırdığını belirterek, özellikle üst solunum yolu hastalıklarında ciddi artış görüldüğünü söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Süleyman İbze, hava sıcaklığındaki ani değişimlerin vatandaşların bağışıklık sistemini zorladığını ve acil servislere başvuruların arttığını ifade etti.

Ani Hava Değişimi Üst Solunum Yolu Hastalıklarını Tetikliyor

İbze, mevsim geçişlerinde sabah serin, öğle saatlerinde ise sıcak havanın etkili olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İnsanlar ne giyeceklerine karar veremiyor. Bazen üşüyor, bazen terliyor. Bu durum vücudun adaptasyonunu zorlaştırıyor ve hastalıklara zemin hazırlıyor.”

Uzmanlara göre bu süreçte özellikle grip, soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonu ve öksürük şikayetlerinde artış yaşanıyor.

Polenler Alerjiyi Tetikliyor

Bahar aylarında doğanın canlanmasıyla birlikte polen yoğunluğunun arttığını vurgulayan İbze, bunun da alerjik reaksiyonları artırdığını söyledi.

En sık görülen belirtiler şöyle sıralandı:

Burun akıntısı

Hapşırık

Gözlerde sulanma

Kaşıntı

Sebepsiz öksürük

Bu belirtilerin zaman zaman enfeksiyonla karıştırılabildiği belirtildi.

Maske Kullanımı Faydalı Olabilir

Dr. Süleyman İbze, dışarı çıkarken maske kullanımının polen ve diğer alerjenlere karşı koruyucu olabileceğini belirtti.

Özellikle alerjiye yatkın bireylerin mümkün olduğunca alerjen temasını azaltması gerektiğini vurgulayan İbze, açık alan dönüşlerinde kıyafet değişimi ve yüz temizliğinin de faydalı olabileceğini kaydetti.

Astım Hastaları Daha Dikkatli Olmalı

Astım ve kronik solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin bu dönemde daha hassas olduğunu söyleyen İbze, nefes darlığı gelişmesi halinde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti.

Önce Aile Sağlığı Merkezine Başvurun

Uzman isim, hafif şikayetlerde ilk başvuru yerinin aile sağlığı merkezleri olması gerektiğini belirterek, acil servislerin yalnızca gerçek acil durumlarda tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Ev Akarlarına Karşı Temizlik Önerisi

Mevsimsel alerjilerde yalnızca dış ortam değil ev içi alerjenlerin de etkili olduğunu belirten İbze, özellikle ev akarlarının sık görülen alerjenler arasında yer aldığını söyledi.

Bu nedenle:

Evin düzenli havalandırılması

Sık temizlik yapılması

Toz birikiminin önlenmesi

gibi önlemlerin alerjik reaksiyon riskini azaltabileceği vurgulandı.