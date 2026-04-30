Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın kısa vadeli ateşkes teklifine ilişkin detayların netleştirilmesi amacıyla temsilcilerine ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibiyle görüşme talimatı verdiğini açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın barış istediğini ve savaşın sona ermesi için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirtti.

“Rusya’nın Teklifi Netleştirilecek”

Ukrayna lideri, temsilcilerine Trump ekibiyle temasa geçmeleri ve Moskova’nın sunduğu kısa süreli ateşkes teklifinin kapsamını öğrenmeleri yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Zelenskiy, teklifin yalnızca belirli saatleri kapsayan geçici bir güvenlik önlemi mi yoksa daha geniş kapsamlı bir plan mı olduğunu sorguladı.

“Ukrayna Uzun Vadeli Ateşkes İstiyor”

Rusya’nın önerisine temkinli yaklaşan Zelenskiy, Ukrayna’nın hedefinin kısa süreli değil, kalıcı ve güvenilir bir barış olduğunu vurguladı.

Ukrayna lideri, uzun vadeli ateşkes, garanti altına alınmış güvenlik ve sürdürülebilir barış için her türlü onurlu ve etkili diplomatik formata hazır olduklarını ifade etti.

Putin-Trump Görüşmesinde Ateşkes Gündemi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Uşakov, Putin’in 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu Trump’a ilettiğini, Trump’ın da bu girişimi desteklediğini söyledi.