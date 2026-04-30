Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu’na Girit açıklarında İsrail güçleri tarafından yapılan müdahale ele alındı.

Bakan Fidan, söz konusu müdahalenin farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını riske attığını ve uluslararası hukukun açık ihlali niteliği taşıdığını ifade etti. Görüşmede, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulanırken, uluslararası toplumun hukuka aykırı müdahalelere karşı ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekildi.

“Ortak Tutum Çağrısı”

İki bakan, uluslararası sularda gerçekleşen müdahalelerin küresel güvenlik açısından ciddi riskler barındırdığına işaret ederek, benzer olayların önlenmesi için diplomatik girişimlerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, uluslararası hukukun korunması adına çok taraflı iş birliğinin artırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.