Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında hem iç politika hem de dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çömez, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesine sert tepki gösterdi. Filonun uluslararası sularda hedef alındığını savunan Çömez, “Saldırıdan önce iletişim kesildi, gemilere otomatik silahlarla müdahale edildi” dedi.

Açıklamasında İsrail’i “korsanlıkla” suçlayan Çömez, 20’si Türk vatandaşı olmak üzere 175 kişinin İsrail’e götürüldüğünü ifade ederek olayın uluslararası hukuk ihlali olduğunu söyledi.

İcra Dosyaları ve Ekonomi Eleştirisi

Çömez, konuşmasında ekonomik verileri de gündeme getirdi. Türkiye’de icra dosyalarının 25 milyona yaklaştığını öne süren Çömez, yıl başından bu yana milyonlarca yeni dosya açıldığını belirtti. Bütçe açığının arttığını savunan Çömez, ekonomik tablonun “ciddi bir kriz” içerdiğini ifade etti.

Vize ve AB Eleştirisi

Vatandaşların vize sorunlarına da değinen Çömez, Avrupa ülkelerine yapılan yüksek maliyetli başvurulara rağmen sonuç alınamadığını iddia etti. Geri Kabul Anlaşması’nın beklentileri karşılamadığını savundu.

1 Mayıs Mesajı

Turhan Çömez ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak işçilerin haklarını savunduklarını ifade etti.