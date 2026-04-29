Bayraktar, özellikle maden ruhsatlarıyla ilgili verilen rakamların yanlış olduğunu belirtti. Açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

2002 öncesi verilen maden ruhsatı sayısının 1.186 değil, 52 bin 686 olduğunu söyledi.

olduğunu söyledi. Günümüzde yürürlükte olan ruhsat sayısının ise 13 bin 157 olduğunu açıkladı.

olduğunu açıkladı. Türkiye yüzölçümünün yalnızca %0,18’lik kısmında fiili madencilik faaliyetleri yürütüldüğünü vurguladı.

Ayrıca söz konusu bir holding hakkında da bilgi veren Bayraktar, şirketin 12 arama ve 184 işletme ruhsatı bulunduğunu, ancak fiilen üretim yapılabilen ruhsat sayısının 92 olduğunu ifade etti.

“Siyasi manipülasyon” vurgusu

Bayraktar, açıklamasında Özgür Özel’in söylemlerini “siyasi manipülasyon” olarak nitelendirdi. CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına da değinerek, muhalefetin bu konulara yanıt veremediğini savundu.

Enerji projeleri üzerinden eleştiri

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin son yıllarda hayata geçirdiği büyük enerji projelerine yönelik eleştirileri de gündeme taşıdı. Özgür Özel’in:

Gabar’daki petrol keşfini küçümsediğini,

Karadeniz doğalgazını yok saydığını,

Mavi Vatan vizyonunu eleştirdiğini,

Akkuyu Nükleer Santrali projesine karşı çıktığını belirtti.

“İşçinin hakkını korumaya devam edeceğiz”

Açıklamasının sonunda Bayraktar, hükümetin enerji ve madencilik politikalarında emekçilerin haklarını korumaya devam edeceğini vurguladı. Türkiye’nin doğal kaynaklarının milletin menfaatine kullanılacağını ifade eden Bayraktar, “Gerçekleri her platformda anlatmayı sürdüreceğiz” dedi.