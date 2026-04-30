Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlik, Şener Şen Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa akademisyenler, öğrenciler ve basın temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, iletişim buluşmalarının farklı bakış açılarını bir araya getirdiğini belirterek, “Gazeteciliğin özü değişmez; hakikatin izini sürmek esastır” dedi.

Basın İlan Kurumu’ndan Dijital Medya Vurgusu

Sunumunda “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik” konusuna değinen BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, basın sektöründeki dönüşümü ve kurumun faaliyetlerini anlattı.

Çay, 2025 yılı itibarıyla 2 bin 173 süreli yayının resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip olduğunu, kurum aracılığıyla dağıtılan ilan ve reklam bedelinin ise 6 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

Yapay Zekâ Haberciliği Değiştiriyor

Yapay zekâ teknolojilerinin haberciliği dönüştürdüğünü belirten Çay, birçok içeriğin artık yapay zekâ tarafından üretilebildiğini ifade etti. Bu durumun gazeteciliği ortadan kaldırmadığını, aksine doğruluk ve güvenilirlik ihtiyacını artırdığını söyledi.

“Yapay zekâ araçları haberciliği dönüştürüyor. Ancak bu araçlar doğru kullanıldığında gazeteciliğin kalitesini artırabilir” dedi.

Dezenformasyon Uyarısı: “Gerçeği Ayırt Etmek Zorlaşıyor”

Çay, küresel raporlara göre internet kullanıcılarının yüzde 58’inin haberlerin doğruluğunu ayırt etmekte zorlandığını belirterek, güvenilir medya kuruluşlarının önemine dikkat çekti.

Ayrıca İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Anadolu Ajansı Teyit Hattı gibi doğrulama mekanizmalarının kritik rol oynadığını ifade etti.

Staj Müjdesi Verildi

Programın sonunda öğrencilere müjde veren Çay, Basın İlan Kurumu’nun iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik 1–15 Mayıs 2026 tarihleri arasında yaz dönemi staj başvurusu alacağını açıkladı.

Geniş Katılım

Etkinliğe Anadolu Üniversitesi yönetimi, akademisyenler, Basın İlan Kurumu yetkilileri, basın mensupları ve çok sayıda öğrenci katıldı.