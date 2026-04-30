Geçgel, 1 Mayıs’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda emek mücadelesinin ve dayanışma ruhunun güçlü bir ifadesi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Emeğin karşılığının adil şekilde verilmediği hiçbir sistem sürdürülebilir değildir. İşçinin ve emekçinin hakkını korumak, sosyal adaletin temel şartıdır.”

“Medya Emekçileri Zor Şartlarda Çalışıyor”

Basın ve medya çalışanlarının da ağır koşullar altında görev yaptığını vurgulayan Geçgel, özellikle yerel ve internet medyasının ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti.

“Binlerce medya emekçisi zor şartlarda ayakta kalma mücadelesi veriyor. Yerel ve internet medyası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için büyük sorumluluk taşıyor ancak yeterli desteği göremiyor” dedi.

“Yerel Medya Desteklenmeli”

Kamu kaynaklarının adil dağıtılması gerektiğini ifade eden Geçgel, yerel medyanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

“Yerli ve milli medyanın ayakta kalması ülke için kritik önemdedir. Yerel basının zayıflaması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini de olumsuz etkiler” değerlendirmesinde bulundu.

1 Mayıs Mesajıyla Sonlandırdı

Geçgel, açıklamasının sonunda tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, “Emeğin, adaletin ve dayanışmanın hâkim olduğu bir Türkiye temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.