Ziyaret programının ilk durağında Bölge Müdürü Çelik, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile bir araya geldi. Görüşmede Basın İlan Kurumu’nun yürüttüğü çalışmalar ve kentteki yerel basının mevcut durumu değerlendirildi.

Vali Sarıibrahim, yerel medyanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, dijital dönüşüm sürecine uyumun önemine dikkat çekti.

“Güçlü Yerel Basın, Güçlü Şehirlerin Teminatıdır”

Ardından Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ziyaret edildi. Görüşmede yerel basının şehirlerin gelişimindeki rolü ve kurumsal iş birlikleri masaya yatırıldı.

Atakan Çelik, yerel basının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Güçlü bir yerel basın, güçlü bir şehrin göstergesidir. Bu nedenle sektörün her yönüyle desteklenmesi büyük önem taşıyor.”

Belediye Başkanı Önal ise yerel basına verdikleri önemi vurgulayarak, Basın İlan Kurumu ile iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Yerel Medya Temsilcileriyle Toplantı

Ziyaretin devamında Çelik, Kırıkkale’de resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda sektörün mevcut sorunları, beklentiler ve Basın İlan Kurumu’nun son dönemde hayata geçirdiği düzenlemeler ele alındı. Kurumun mali ve mesleki açıdan sektöre sağladığı katkılar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yerel medya temsilcileri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Basın İlan Kurumu’nun çalışmalarının sektöre yön verdiğini ifade etti.

Ziyaret Hediye Takdimiyle Sona Erdi

Ankara Şube Müdürlüğü personeli Murat Aktaş’ın da eşlik ettiği program, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.