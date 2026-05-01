Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin sabit tutulmasını destekledi. Ancak toplantı sonrası yayımlanan metinde yer alan bazı ifadeler nedeniyle farklı bir tutum sergiledi.

“Gevşeme sinyali” tartışması

Kashkari, yaptığı açıklamada, metinde yer alan ifadelerin piyasalar tarafından Fed’in ilerleyen süreçte faiz indirimi yapacağı yönünde yorumlanabileceğini belirtti. Bu durumun, mevcut ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler altında uygun olmadığını vurguladı.

Kashkari, politika yönlendirmesinin hem faiz indirimi hem de artışı ihtimalini içerecek şekilde daha nötr olması gerektiğini ifade ederek, “Para politikasının gelecekteki yönüne ilişkin fazla yönlendirme uygun değil” değerlendirmesinde bulundu.

Hammack: Belirsizlik arttı

Cleveland Fed Başkanı Hammack ise ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yükseldiğini ve bu nedenle para politikasında net bir gevşeme sinyali verilmesinin doğru olmadığını söyledi. Hammack, mevcut metindeki ifadelerin gevşeme döngüsünün sürdüğü algısını oluşturduğunu, ancak bunun gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

1992’den bu yana en yüksek muhalefet

Fed, söz konusu toplantıda politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit bıraktı. Ancak karar, 4’e karşı 8 oyla alındı.

Toplantıda ayrıca Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran faiz indirimi yönünde oy kullanırken, Kashkari ve Hammack’ın da aralarında bulunduğu bazı isimler metin diline itiraz etti.

Bu düzeyde bir karşı oy, FOMC içinde en son 1992 yılında görülmüştü. Uzmanlar, yaşanan ayrışmanın Fed’in iletişim stratejisine yönelik önemli bir tartışmayı beraberinde getirdiğini belirtiyor.