Sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler Anadolu (Tandoğan) Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Kutlamalar Saygı Duruşuyla Başladı

Tandoğan'da 1 Mayıs kutlamaları hayatını kaybeden bütün emekçiler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından yapılan konuşmada gelen partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları karşılandı. Sermaye ve patronun işçilerin haklarına olan müdahelesine, kadın haklarına, barışa ve demokrasiye dikkat çekildi.



Doruk Madencilik İşçileri de Alandaydı

Kurtuluş parkında haklarını almak için direnen ve 9 günlük açlık grevi sonunda Doruk Madencilik'le anlaşma sağlayan maden işçileri de kutlamalar için Tandoğan Meydanı'ndaydı. Maden işçileri "Halkımız, holdingler yalan söylüyor." sloganlarıyla kutlama alanına giriş yaptı.

"Gazetecilik suç değildir"

Çağdaş Gazeteciler Derneği üyeleri, tutuklu gazeteci arkadaşları için "Gazetecilik suç değildir." sloganlarıyla Tandoğan Meydanı'na giriş yaptı.

Tutuklu Gazeteci İsmail Arı'nın Mesajı Okundu

Kutlamalarda Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci İsmail Arı'nın mesajı okundu. Okunan mesajda, "Ezilenlerin sesi olmaya devam edeceğim, benim sesim o duvarlarınızı aşacak, yaşasın 1 Mayıs." ifadeleri yer aldı.

Daha sonra sevilen müzik grubu Bajar sahne aldı.