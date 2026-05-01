1 Mayıs coşkusu ülkenin dört bir yanında sürerken, Ankara’da da renkli görüntüler ortaya çıktı. Mamak’ın Tuzluçayır bölgesinde bir araya gelen vatandaşlar, Tandoğan Meydanı’na doğru yürüyüşe geçmeden önce Tuzluçayır Meydanı’nda buluştu. Halaylar çekildi, türküler söylendi; meydan kısa sürede bayram havasına büründü.

1 Mayıs nedir?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçilerin hak arayışının ve emek mücadelesinin simgesi olan uluslararası bir gündür. Kökeni, 1886 yılında ABD’nin Chicago kentinde işçilerin günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi talebiyle başlattığı eylemlere dayanır. Bugün dünyanın birçok ülkesinde işçiler ve emekçiler, taleplerini dile getirmek ve dayanışmayı büyütmek için çeşitli etkinlikler, yürüyüşler ve kutlamalar düzenler.