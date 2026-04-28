Ankara’da hak arayışını sürdüren Doruk Madencilik işçilerine destek büyüyor. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, direnişteki işçilerin yanında olmaya devam ediyor. Başkan Şahin, işçilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nu madencilere açtı. Günlerdir burada kalan işçiler, temel ihtiyaçlarını bu alanda karşılıyor.

Şahin’in desteği yalnızca barınma ile sınırlı kalmadı. Belediye başkanı neredeyse her akşam spor salonunu ziyaret ederek işçilerle bir araya geliyor, taleplerini dinliyor ve dayanışma mesajı veriyor.

Sosyal medya hesabından da bir video paylaşan Şahin, “alın teri” vurgusu yaparak haksızlığa uğrayan her kesimin yanında olacaklarını ifade etti. Şahin, emek mücadelesinin önemine dikkat çekerek, işçilerin haklarını alana kadar desteklerinin süreceğini belirtti.

Doruk Madencilik işçilerinin eylemi devam ederken, yerel yönetimden gelen bu destek, direnişteki işçilere moral oluyor.

Muhabir: Haber Merkezi