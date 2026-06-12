Ankara’da Dikimevi - Natoyolu Metro Hattı kapsamında sürdürülen Cengizhan İstasyonu çalışmaları nedeniyle Natoyolu Caddesi trafiğe kapatılıyor.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, cadde 15 Haziran 2026 saat 21.00 itibarıyla tamamen araç trafiğine kapatılacak. Çalışmalar kapsamında bölgede bulunan otobüs duraklarında da düzenlemeye gidildi. 30284 ve 30262 numaralı durakların yerleri geçici olarak değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre;

30284 numaralı durak 180 metre geriye Natoyolu Caddesi üzerine taşındı,

30262 numaralı durak ise 115 metre ileriye 788. Cadde üzerine alındı.

307, 330, 336, 337, 340, 341, 346, 386, 731, 732, 330-2, 336-1, 340-2 ve 341-6 numaralı hatları kullanan yolcuların yeni durak düzenine dikkat etmeleri istendi.

Yetkililer, çalışmalar süresince vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için bilgilendirme ve yönlendirmelerin devam edeceğini bildirdi.