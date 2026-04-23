Ankara’nın Mamak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, renkli ve anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bayram kapsamında makam koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti.

Başkanlık koltuğuna oturan Ömer ve Esila, kısa süreliğine belediye yönetimini üstlenerek hem yerel yönetim sürecini deneyimledi hem de geleceğe dair umut veren mesajlar verdi.

Başkan Şahin, makamında ağırladığı çocuklarla bir araya gelerek 23 Nisan’ın anlam ve önemine ilişkin sohbet etti. Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu özel günü dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatarak, “23 Nisan dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliğini taşıyor. Gelecek sizlerindir. İleride önemli görevler üstlenecek ve Cumhuriyetimizi yaşatacaksınız” dedi.

Etkinlik kapsamında DMD kas hastası Ömer, belediyenin işleyişi ve yerel yönetim hakkında bilgi alırken, Başkan Şahin de kendisine süreçle ilgili detayları aktardı. Ömer ayrıca Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ile telefonla görüşme gerçekleştirdi.

Başkanlık koltuğuna oturan Esila ile de yakından ilgilenen Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok ülkeden önce tanıdığına dikkat çekti. Kadınların yönetimde daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Şahin, Esila’ya ileride önemli görevler üstlenebileceğini ifade etti.

23 Nisan etkinlikleri, Mamak Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle sona erdi.