Ankara’da yaşanan olay, kadına yönelik şiddet ve tehditlerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, Harun Ş. (39), boşanma aşamasındaki eşi Sümeyra Ş.’nin annesinin evine giderek saldırı gerçekleştirdi.

İddiaya göre Harun Ş., evin önünde eşini ve kayınvalidesini telefonla arayıp tehdit etti. Cevap alamayınca park halindeki otomobile benzin dökerek ateşe verdi. Ardından pompalı tüfekle eve ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“6 Aydır Sürekli Tehdit Altındayım”

Sümeyra Ş., 7 yıllık evliliğini yaklaşık 6 ay önce fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet nedeniyle bitirme kararı aldığını söyledi. Süreç boyunca sürekli tehdit edildiğini belirten Sümeyra Ş., şu ifadeleri kullandı:

“6 aydır gece gündüz tehdit mesajları alıyorum. ‘Bugün öleceksin, ölümün benim elimden olacak’ gibi ifadelerle sürekli korkutuldum. Tek başıma kapımın önüne dahi çıkamıyorum.”

Uzaklaştırma Kararına Rağmen Saldırı

Olay günü uzaklaştırma kararının yenilendiğini belirten Sümeyra Ş., eve döndükten kısa süre sonra saldırının gerçekleştiğini söyledi. Saldırganın kendisine mesaj atarak dışarı çağırdığını, ardından aracını yaktığı anları video ile gönderdiğini ifade etti.

Silahlı saldırı sırasında camların kırıldığını belirten Sümeyra Ş., annesiyle birlikte yere yatarak korunmaya çalıştıklarını söyledi.

KADES Üzerinden Yardım Çağrısı

Sümeyra Ş., saldırı anında KADES uygulaması üzerinden yardım istediğini ve aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığını belirtti. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

“En Ağır Cezayı Almasını İstiyorum”

Saldırganın olaydan önce “Bu gece son huzurlu uyuduğun gece olacak” şeklinde mesajlar attığını söyleyen Sümeyra Ş., yargı sürecine ilişkin şunları kaydetti:

“Bir kadın cinayeti olarak haberlere çıkmak istemiyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Eğer serbest kalırsa can güvenliğim yok.”

Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltına alınan Harun Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.