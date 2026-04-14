Sanatçı Yusuf, yaz sezonuna iki büyük şehirde vereceği konserlerle giriş yapıyor. Müzikseverlerle ilk buluşma 23 ve 24 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde gerçekleşecek. Sanatçı, ardından 27 ve 28 Haziran tarihlerinde Ankara’da ATO Congresium sahnesinde hayranlarının karşısına çıkacak.

Konser organizasyonu, WOVO Entertainment ve Anadolu PSM iş birliğiyle düzenlenecek.

Yusuf, sahnede sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümü Ecstasy’de yer alan eserlerden oluşan özel bir repertuvar sunacak.

Konser biletleri ise 16 Nisan itibarıyla Biletinial üzerinden satışa sunulacak.