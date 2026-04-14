Kayseri, son yıllarda sanayi, ticaret ve turizm alanlarında ortaya koyduğu başarıyı şimdi sağlık turizmine taşıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; 9-10 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Sağlık Turizmi Çalıştayı ve Fuarı, yalnızca sektörel bir etkinlik olmanın ötesine geçerek Türkiye’nin sağlık turizmi vizyonuna yön veren stratejik bir buluşmaya dönüştü. Yerli ve yabancı sektör temsilcilerini, sağlık profesyonellerini, yatırımcıları ve akademisyenleri aynı çatı altında buluşturan organizasyon, Kayseri’nin uluslararası sağlık turizmi haritasındaki konumunu güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Etkinliğin öne çıkan isimlerinden biri ise Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Dr. Fatih Seyran oldu. Seyran, gazetemiz SONSÖZ’e Kayseri’nin yükselen potansiyelini, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü ve sağlık turizminin geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Seyran’a göre Kayseri, artık yalnızca Anadolu’nun güçlü şehirlerinden biri değil; sağlık turizminde geleceği şekillendirebilecek merkezlerden biri olma yolunda ilerliyor. Kentin güçlü sağlık altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ve stratejik coğrafi konumu sayesinde uzun süredir önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Seyran, bu potansiyelin uluslararası ölçekte görünür hale gelmesi için böylesi büyük organizasyonların kritik rol oynadığını ifade etti.

Seyran, “Kayseri, sahip olduğu güçlü sağlık altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ve stratejik coğrafi konumuyla aslında uzun süredir potansiyel taşıyan bir merkezdi. Ancak bu potansiyelin uluslararası ölçekte görünür hale gelmesi için böyle kapsamlı organizasyonlara ihtiyaç vardı. Bu çalıştay ve fuar, Kayseri’nin sadece bir oyuncu değil, oyunu kuran şehirlerden biri olabileceğini gösterdi” sözleriyle kentin geldiği noktayı özetledi.

Kayseri’nin en önemli avantajlarından birinin sağlık hizmetlerini turizm değerleriyle entegre edebilme kapasitesi olduğunu vurgulayan Seyran, şehrin yalnızca hastaneleriyle değil, sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerle de öne çıktığını belirtti. Özellikle Erciyes Dağı, Kapadokya ve Sultan Sazlığı gibi destinasyonların sağlık turizmiyle birlikte değerlendirilmesinin Kayseri’yi rakiplerinden ayıran önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.

DİJİTALLEŞME ARTIK TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK

Röportajın en dikkat çeken başlıklarından biri ise dijital dönüşüm oldu. Dr. Fatih Seyran, günümüzde sağlık turizminin yalnızca tedavi hizmeti sunmaktan ibaret olmadığını, hastanın karar verme sürecinden başlayarak tüm yolculuğun teknolojiyle şekillendiğini söyledi.

