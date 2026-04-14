Vali Şıldak, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı yaralama olayıyla ilgili, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

Şıldak, hastane çıkışındaki gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin okula girip rastgele ateş etmesi sonucu üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Olayda 16 kişinin yaralandığını anlatan Şıldak, '16 yaralıdan 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantinci. Şükürler olsun can kaybımız yok. İkisi öğretmen, ikisi de öğrenci olmak üzere 4 yaralımızın sağlık durumları orta seviyede değerlendirildiği için il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesinde sürüyor.' dedi.

Olayın çok yönlü olarak araştırıldığına dikkati çeken Şıldak, şunları kaydetti:

'(Saldırgan) Okulun eski öğrencisi, sadece 9. sınıfta burada eğitim alıyor. Daha sonra açık öğretim lisesine kaydedilmiş bir eğitim süreci var. 2007 doğumlu olan şahıs polisin müdahalesiyle yakalanmak üzereyken yaşamına son verdi. Okulu tahliye ettik. Üzüntü duyduğumuz bu olayın evveliyatını da içerecek şekilde araştırılıp soruşturulacak. Tüm Siverek ve Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun. Adli ve idari süreçler incelenecek. Okullarımızın güvenliği konusunda tüm tedbirleri almamıza rağmen böyle münferit hadiseler olabiliyor. Gereken inceleme yapılacak.'

'Saldırgan pompalı tüfekle koridorda rastgele ateş açtı'

Vali Şıldak, saldırının yaşandığı okulda da incelemelerde bulundu. Şıldak, buradaki açıklamasında ise saldırganın pompalı tüfekle koridorda rastgele ateş açtığını ifade etti.

Şıldak, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, yaralı 2 öğretmen ve 3 öğrencinin Şanlıurfa'ya sevk edildiğini dile getirdi.

'Olayın sebebi konusunda henüz net bir ifadede bulunmak mümkün değil'

Saldırının kapsamlı şekilde incelendiğini bildiren Şıldak, şunları kaydetti:

'Failin herhangi bir suç kaydı yok. Olayı kapsamlı olarak inceliyoruz. Başsavcılığımız adli yönüyle, biz de idari soruşturma mekanizmasını işleterek en hızlı şekilde olayı aydınlatacağız. Olayın sebebi konusunda henüz net bir ifadede bulunmak mümkün değil. Okulumuz, yapılan risk değerlendirmesine göre riskli düzeyde bulunmamıştır. Her yıl eğitim döneminin başında İçişleri ve Milli Eğitim talimatları kapsamında ilimizde ve ilçelerimizde kaymakamlıklar başkanlığında yapılan toplantılarda okulumuz riskli kapsamda olmadığı için sabit polis bulunmayan bir okuldur. Şimdiye kadar bariz bir hadisenin yaşandığı bir okul değildir. Okul, 743 öğrencisi olan başarılı bir lisemizdir. Münferit bir hadise olarak değerlendiriyoruz. Olayı geniş kapsamlı olarak araştırıyoruz, en hızlı şekilde kamuoyunu bilgilendireceğiz.'

Saldırgan Ö.K'nin cenazesi okuldan alınarak otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay anını anlattılar

Yaralı öğrencilerden Ömer Furkan Sayar, AA muhabirine, teneffüsün bitmesine yakın bir zamanda saldırının gerçekleştiğini anlattı.

Koridordan sınıfa geçip beklemeye başladıklarını dile getiren Sayar, 'Birden sınıfa girdi ve tetiği çekti, 4-5 kere sıkmaya başladı. 2 kişi vurulmuştu, sonra yan sınıfa gitti. Önce kendimizi yere atmıştık, sonra 2 kişi pencereden atladık. Bize hiçbir şey söylemedi, içeri girip direkt sıkmaya başladı.' dedi.

Saldırı sırasında okulun çevresinde olduğunu anlatan görgü tanığı Gökhan Başaranoğlu ise 17-18 yaşlarındaki saldırganın okula girmesiyle beraber silah sesleri duymaya başladıklarını belirterek, bir süre herkesin okuldan kaçarak uzaklaşmaya başladığını ve kısa süre sonra da okula polislerin geldiğini kaydetti.

Okulda eğitime 4 gün ara verildi

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi.

Okulda eğitim öğretimin 20 Nisan Pazartesi günü yeniden başlamasını planladıklarını aktaran Sultanoğlu, 'Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kriz Yönetim Ekibi tarafından rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilecek.' diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı: Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılmıştır

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisinin yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralıların Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, 'Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

MEB: Olaya ilişkin bir başmüfettiş ve müfettiş derhal görevlendirilmiştir

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşanan hadisenin, toplumun tüm kesimlerini derinden üzdüğü belirtildi.

Saldırının ilk anından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere ilgili tüm kurumların olaya anında müdahale ederek konuyla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Bakanlığımızca iki genel müdür ile bir daire başkanı, sahadaki ekipleri koordine etmek ve denetlemek üzere Şanlıurfa'ya ivedilikle hareket etmişlerdir. Diğer yandan söz konusu olaya ilişkin Şanlıurfa il müfettişlerimizin tahkikat sürecine ilave olarak Bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ve müfettiş derhal görevlendirilmiştir. Elim olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz derhal sahaya inmiş olup rehabilitasyon faaliyetlerine de başlanmıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir.'

Çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürülmesi için ilgili birimlerin koordinasyon içinde hareket ettiği vurgulanan açıklamada, 'Konu, bütün yönleriyle Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilecek ve adli sürece Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz müdahil olacaktır. Menfur saldırı sonucunda yaralananların sağlık durumları yakından izlenmektedir. Maarif camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

RTÜK'ten yayın kuruluşlarına uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yaşanan olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkelerine hassasiyetle uyulması istendi.

Olay anına ait görüntüler ve travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır.'

TBMM Başkanvekili Bozdağ: Saldırıyla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Şanlıurfa Siverek ilçemizdeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyorum. Saldırı sonucunda yaralanan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve polis memurumuza Rabb'imizden acil şifalar diliyorum. Saldırıyla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır.' ifadelerine yer verdi.