Brezilyalı komedyen, oyuncu ve gazeteci Rafi Bastos, İstanbul ve Ankara'da izleyiciyle buluşacak.
Ünlü komedyen, Tight Five organizasyonu ile 22 Mayıs'ta Ankara'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, 23 Mayıs'ta ise İstanbul'da DasDas Ataşehir'de 'Comfort Zone' isimli performansını sahneleyecek.
İngilizce gerçekleşecek etkinlikte Bastos, modern hayat, kültürel farklılıklar ve insan ilişkileri üzerine gözlemlerini kendine özgü bir anlatımla aktaracak.
Sarkastik sahne dili ve enerjik anlatımıyla dikkati çeken komedyen, farklı ülkelerde edindiği deneyimi sahneye taşıyarak izleyiciyle dinamik bir bağ kuruyor.
Etkinliğin biletleri Bubilet'te satışa sunuldu.
