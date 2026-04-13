Mamak Belediyesi tarafından Üreğil Millet Bahçesi’nde hayata geçirilen ve Ankara’nın en büyük evcil hayvan parkı olma özelliğini taşıyan projede çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Toplam 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulan park, çocuklar ve aileler için doğayla iç içe yeni bir yaşam alanı sunacak.

Projede yol genişletme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla bölgenin doğal dokusu güçlendirilirken, vatandaşların piknik yapabileceği, çocukların güvenle oynayabileceği sosyal alanlar oluşturuluyor. Parkın en dikkat çeken bölümü ise evcil hayvan alanı olacak.

Park içerisinde at, keçi, tavşan, Ankara Güvercini, Ankara Tavşanı, Ankara Kedisi, sülün, Habeş tavuğu, ördek, kaz, sultan tavuğu ve keklik gibi birçok hayvan türü yer alacak. Bu sayede özellikle çocukların hayvanları yakından tanıması ve doğayla bağ kurması hedefleniyor.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in yakından takip ettiği projede padok alanları da tamamlanma aşamasına gelirken, Üreğil Millet Bahçesi’nin ilçenin yeni cazibe merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasıyla birlikte Mamak, doğa ve hayvan sevgisini destekleyen önemli bir sosyal yaşam alanına daha kavuşacak.