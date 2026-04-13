Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kara dönüştü. Nisan ayında etkili olan yoğun kar yağışı, kısa sürede şehir genelinde etkisini göstererek cadde ve sokakları beyaza kapladı.

Yaklaşık 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşları ve araç sürücülerini hazırlıksız yakaladı. Kentte oluşan kış manzarası, nisan ayına rağmen dikkat çekti.

“İlkbaharı Göremeyeceğiz” Şakası Dikkat Çekti

Yağışa ilişkin değerlendirmede bulunan esnaf Hecer Abi, nisan ayında kar yağmasının kendilerini şaşırttığını ifade etti. Hecer Abi, “Kar bizim memleket için berekettir. Ancak bu yıl böyle giderse ilkbaharı göremeyeceğiz” sözleriyle yaşanan duruma esprili bir yaklaşımda bulundu.