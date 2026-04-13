TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi ev sahipliğinde düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152’nci Genel Kurulu öncesinde PAB Yürütme Komitesi toplantısına katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, uluslararası sistemin giderek daha karmaşık hale geldiğini belirterek, parlamentoların sorumluluğunun arttığını vurguladı. Kurtulmuş, “Uluslararası sistemin artan belirsizlik ve karmaşık zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, parlamentoların vizyon ve kararlılıkla hareket etme sorumluluğu hiç bu kadar büyük olmamıştı” dedi.

“Diyalog ve adalet vurgusu”

Kurtulmuş, daha iyi bir dünya için parlamentoların daha fazla diyalog kurması gerektiğini ifade ederek, “Adaletsizliğe ve çatışmalara karşı sesimizi yükseltmek ve yeni fikirler geliştirmek, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur” diye konuştu.

800’den fazla milletvekili İstanbul’da

15-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Genel Kurul kapsamında, 77’si parlamento başkanı olmak üzere 157 delegasyon ve 800’ün üzerinde milletvekili bir araya gelecek. Kurtulmuş, bu büyük buluşmanın hem anlamlı hem de cesaret verici olduğunu söyledi.

Genel Kurul’un ana temasının “umudu beslemek, barışı güvence altına almak ve gelecek nesiller için adaleti sağlamak” olduğunu belirten Kurtulmuş, bu kavramların parlamentolara yüklenen önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Toplantıya ayrıca Tulia Ackson ve Martin Chungong de katıldı.