Mamak Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü asfalt ve yol bakım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serimi, bakım, onarım, dolgu ve yama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Misket Mahallesi 622’nci Sokak’ta asfalt ve yol bakım çalışması yapıldı. Zamanla yıpranan ve deformasyon oluşan yolların yenilendiği bölgede ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Mamak Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler ve saha incelemeleri doğrultusunda ilçe genelindeki yol yenileme çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında asfalt serimi, yol yaması, dolgu ve bordür uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla mahallelerde ulaşım güvenliğinin artırılması ve yol konforunun iyileştirilmesi hedefleniyor.

İlçenin Farklı Noktalarında Çalışma Yapılıyor

