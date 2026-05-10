Yıl boyunca farklı branşlarda eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı ürünler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Resim, rölyef, seramik, takı tasarımı, örgü ve dekoratif aksesuar gibi birçok alanda hazırlanan çalışmalar sergide yer aldı. Güzel havanın da etkisiyle yoğun katılımın yaşandığı etkinlikte kursiyerler, üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sergide el emeği ürünlerini satışa sunan kursiyerler, aile ekonomilerine katkı sağlama fırsatı da buldu. Etkinlik boyunca düzenlenen müzik dinletileri, zumba gösterileri ve defileler ise sergi alanına festival havası kattı.

Sosyal Belediyeciliğin Renkli Yüzü

Çankaya Evleri’nde verilen eğitimler yalnızca hobi edinmeyi değil; kadınların, gençlerin ve emeklilerin sosyal yaşama daha aktif katılımını desteklemeyi amaçlıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmalar sayesinde kursiyerler hem yeni beceriler kazanıyor hem de dayanışma kültürünü güçlendiren dostluklar kuruyor.

Zafer Park’taki yılsonu sergisi de üretimin, paylaşmanın ve birlikte öğrenmenin en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekti.