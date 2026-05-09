Açılışta konuşan Yavaş, konağın Kurtuluş Savaşı döneminde önemli bir lojistik merkez olarak kullanıldığını hatırlatarak, yapının tarihi değerine dikkat çekti. Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik günlerinde cephe gerisinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Yavaş, burada üretilen ekmeklerin orduya destek sağladığını ifade etti.

Ankara’nın tarihsel kimliğine vurgu yapan Yavaş, “Ankara sıradan bir şehir değildir. Kurtuluşun kalbi ve Cumhuriyet’in kurulduğu yerdir. Şehrin her köşesinde o günlerin izleri vardır” dedi.

Kentteki tarihi mirası ayağa kaldırmaya devam ettiklerini söyleyen Yavaş, Ankara’nın kültür ve sanatla daha güçlü bir şehir haline gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“Seçildikten sonra parti değişimi doğru değil”

Açılış sonrası basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yavaş, seçildikten sonra parti değiştirilmesini doğru bulmadığını belirterek, bunun seçmen iradesine saygı açısından yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. “Seçmen sadece kişiye değil, aynı zamanda partiye de oy veriyor. Eğer bir değişiklik olacaksa, bunu halka soracak bir mekanizma olmalı” ifadelerini kullandı.

“Önceliğimiz Ankara”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek açıklamasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Yavaş, şu anda önceliklerinin Ankara olduğunu vurguladı.

Yavaş, “Ankara’nın çok sorunu var. Önceliğimiz bunları çözmek. Ancak böyle bir süreç olursa tabii ki bu değerlendirme siyasi aktörlerin takdiridir. Teşekkür ederim, onur duydum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın açıklamaları, hem yerel yönetim hem de siyasi gündeme ilişkin mesajlarıyla dikkat çekti.