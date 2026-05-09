Türk kültürünün en köklü geleneklerinden biri olan Hıdrellez Ankara’da, Türk Dünyası Balkan Türkleri Destekleme ve İş Birliği Derneği (BAL-DES) Öncülüğünde 10 Mayıs 2026 Pazar günü, Ankara’nın önemli kamusal alanlarından Gençlik Parkı, Türk Dünyası Hıdrellez etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Saat 15.00’te başlayacak programın 19.00’a kadar sürmesi planlanırken, etkinlik Türk dünyası arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi ve Hıdrellez geleneğinin yaşatılması amacıyla geniş katılımla gerçekleştirilecek.

GENİŞ KATILIMLI KÜLTÜR PROGRAMI

Etkinlik; Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı TADİV (Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı) öncülüğünde, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve kültür derneğinin iş birliğiyle düzenleniyor.

Programa katkı sunan kurumlar arasında şu kuruluşlar yer alıyor:

Türk Ocakları Ankara Şubesi

Ankara Kulübü

Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği

Kırım Vakfı

Şefika Gaspıralı Uluslararası Kadın Birliği

Kıbrıs Türk Kültür Derneği

Azerbaycan Kültür Derneği

Dünya Uygur Kurultayı Vakfı

BAL-DES (Türk Dünyası Balkan Türkleri Destekleme ve İş Birliği Derneği)

TÜDKAD (Türk Dünyası Kültür ve Araştırma Derneği)

Türkmeneli Dayanışma Derneği

ETKİNLİKTE GELENEKLER YAŞATILACAK

Hıdrellez programı kapsamında katılımcıları zengin bir kültürel içerik bekliyor. Etkinlikte:

Hıdrellez’in tarihçesine ilişkin sunumlar

Halk oyunları ve geleneksel gösteriler

Demir dövme ritüeli

Hıdrellez dilek ve ritüelleri

Müzik dinletileri ve halaylar

Katılımcı derneklerin kültürel tanıtım stantları yer alacak.