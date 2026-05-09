Türk kültürünün en köklü geleneklerinden biri olan Hıdrellez Ankara’da, Türk Dünyası Balkan Türkleri Destekleme ve İş Birliği Derneği (BAL-DES) Öncülüğünde 10 Mayıs 2026 Pazar günü, Ankara’nın önemli kamusal alanlarından Gençlik Parkı, Türk Dünyası Hıdrellez etkinliğine ev sahipliği yapacak.
Saat 15.00’te başlayacak programın 19.00’a kadar sürmesi planlanırken, etkinlik Türk dünyası arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi ve Hıdrellez geleneğinin yaşatılması amacıyla geniş katılımla gerçekleştirilecek.
GENİŞ KATILIMLI KÜLTÜR PROGRAMI
Etkinlik; Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı TADİV (Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı) öncülüğünde, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve kültür derneğinin iş birliğiyle düzenleniyor.
Programa katkı sunan kurumlar arasında şu kuruluşlar yer alıyor:
- Türk Ocakları Ankara Şubesi
- Ankara Kulübü
- Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği
- Kırım Vakfı
- Şefika Gaspıralı Uluslararası Kadın Birliği
- Kıbrıs Türk Kültür Derneği
- Azerbaycan Kültür Derneği
- Dünya Uygur Kurultayı Vakfı
- BAL-DES (Türk Dünyası Balkan Türkleri Destekleme ve İş Birliği Derneği)
- TÜDKAD (Türk Dünyası Kültür ve Araştırma Derneği)
- Türkmeneli Dayanışma Derneği
ETKİNLİKTE GELENEKLER YAŞATILACAK
Hıdrellez programı kapsamında katılımcıları zengin bir kültürel içerik bekliyor. Etkinlikte:
Hıdrellez’in tarihçesine ilişkin sunumlar
Halk oyunları ve geleneksel gösteriler
Demir dövme ritüeli
Hıdrellez dilek ve ritüelleri
Müzik dinletileri ve halaylar
Katılımcı derneklerin kültürel tanıtım stantları yer alacak.