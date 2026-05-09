15 Temmuz’un medya hafızasındaki izlerini ele alınacak olup, “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi”, gazetecileri, akademisyenleri ve iletişim fakültesi öğrencilerini Ankara’da buluşturdu. “Hafızayı Koru, Hakikati Yaz” temasıyla düzenlenecek etkinlikte, darbe girişimi sürecindeki medya refleksi ve manşetlerin tarihi rolü masaya yatırıldı.

“Hafızayı Koru, Hakikati Yaz” mesajı öne çıktı

Basın İlan Kurumu ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi”, 9 Mayıs 2026 tarihinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlik, 15 Temmuz’un medya boyutunu ve gazeteciliğin kriz anlarındaki sorumluluğunu yeniden gündeme taşındı.

Atölyede, 15 Temmuz gecesi gazetelerin attığı manşetler, medyanın demokrasi sınavı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki rolü kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Gazetecilik refleksi ve medya hafızası konuşuldu

“Hafızayı Koru, Hakikati Yaz” sloganıyla düzenlenen etkinliğin, özellikle genç gazeteciler ve iletişim fakültesi öğrencileri için önemli bir deneyim alanı oluşturması hedefleniyor. Atölyede, kriz dönemlerinde doğru haberciliğin önemi, dezenformasyonla mücadele ve toplumsal hafızanın medya aracılığıyla korunması gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor.

15 Temmuz’un sembol görüntülerinden ilham alınarak hazırlanan etkinlik afişi de dikkat çekerken, Demokrasi direnişini simgeleyen görsellerin kullanıldığı afişte, medya ve hakikat ilişkisine güçlü vurgu yapıldı.