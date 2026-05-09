ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada temasların “olumlu ilerlediğini” belirterek, Tahran yönetiminden çok yakında bir geri dönüş beklediklerini söyledi. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki ticari geçiş güvenliğine yönelik “Özgürlük Projesi” hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamayı amaçlayan ve daha önce başlatılıp ardından askıya alınan “Özgürlük Projesi”ne şu aşamada geri dönmeyi düşünmediklerini ifade etti.

ABD Başkanı, projeye ilişkin ellerinde farklı seçeneklerin bulunduğunu vurgulayarak, Pakistan’ın da söz konusu girişimin yeniden devreye alınmasına karşı çıktığını aktardı. Trump, mevcut koşullarda alternatif planların değerlendirildiğini belirtti.

“İşler planlandığı gibi gitmezse Özgürlük Projesi’ne yeniden dönebiliriz” diyen Trump, böyle bir durumda yalnızca proje değil, ilave diplomatik ve stratejik adımların da gündeme gelebileceğini kaydetti.

İran’la yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, Tahran’ın görüşmeleri bilerek yavaşlattığı yönündeki iddiaların kısa süre içinde netleşeceğini söyledi. Görüşmelerin olumlu ilerlediğini savunan Trump, İran’dan çok yakında resmi bir geri dönüş beklediklerini ve bundan sonraki adımların bu yanıt doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.